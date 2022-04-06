Российские войска уничтожили 5 баз горючего ВСУ

Российские военные высокоточными ракетными ударами уничтожили пять баз горючего, снабжающих военную технику ВСУ в районах Харькова, Николаева и в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передало РИА «Новости».

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что пять баз хранения горюче-смазочных материалов уничтожили утром в среду. Высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования нанесли удары по базам снабжения военной техники ВСУ, расположенным в районах Радехова, Казатина, Просяной, Николаева и Новомосковска.

За минувшую ночь российская авиация и ракетные войска также нанесли удары по 24 украинским военным объектам. Поражены в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов обеспечения и 11 опорных пунктов и районов сосредоточения техники ВСУ, сообщил представитель Минобороны РФ. Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки.

Ранее Минобороны РФ показало видео, как ракетные комплексы «Тор» сбивают украинские беспилотники Bayraktar.