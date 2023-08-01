Армия 01 августа 2023, 09:32 Российские войска при продвижении наткнулись на трофейное оружие из стран НАТО Офицер Марочко: ВС России в ЛНР захватили большое количество боеприпасов и оружия НАТО РИА «Новости»

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При продвижении на Купянском и Краснолиманском направлениях подразделения Вооруженных сил России заполучили и передали на склады оружие из страны НАТО. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА «Новости», что судьбу трофеев решит комиссия.

«В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — сказал он.

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Полученное оружие со снарядами к нему изучили, зарегистрировали и передали на склады. Андрей Марочко сказал, что будущее трофеев определит комиссия по вооружению и военной технике.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили в районе Работина украинскую технику, полученную от западных партнеров, — немецкий танк Leopard и американскую боевую машину пехоты Bradley. Российские военные захватили первую шведскую боевую машину пехоты CV90, за нецелевое использование и утрату которой командование Вооруженных сил Украины отчитали в Германии.