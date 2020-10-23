Теперь российская ПВО сможет отражать атаки гиперзвуковых ракет. Это выяснилось в ходе испытаний зенитной ракетной системы С-300В4.

Эта система может поражать не только современные цели, но и те, которые западные военные еще не доделали — это гиперзвуковое и оперативно-тактическое оружие. Об этом газете «Известия» рассказал источник в военном ведомстве. Испытания ракетной системы проходили в рамках учений «Кавказ-2020».

«Сейчас испытывается ракета нового поколения, которая на долгие годы обеспечит надежную защиту от современных и перспективных видов вооружения. У вероятного противника никаких шансов нет», — рассказал экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, американские разработки гиперзвукового оружия в деле еще никто не видел. Поэтому их заявления безосновательны.

Российский ракетный комплекс С-300В4 научился поражать такие цели благодаря новому боеприпасу, способному развить гиперзвуковую скорость и поразить объект на расстоянии до 400 километров.

В начале октября российские военные успешно испытали ракету «Циркон», впервые запустив ее с борта фрегата «Адмирал Горшков».