Армия 02 мая 2023, 11:51 Российские войска получили три типа вооружений для уничтожения танков Leopard Bild: войска России уничтожат танки Leopard тремя способами Пресс-служба Минобороны

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Российские войска смогут уничтожить поставленные Украине немецкие танки Leopard. В их арсенале есть подходящие для этого противотанковые управляемые ракеты, мины и собственные танки, сообщила газета Bild.

Командование украинскими войсками сделало ставку в контрнаступлении на применение западной военной техники и систем, в том числе немецких танков. Однако российские войска готовы к их уничтожению. Немецкие журналисты назвали три системы, которые справятся с Leopard.

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«Вероятно, самую большую угрозу представляют современные противотанковые управляемые ракеты», — заявило издание.

Небольшие отряды развертывали системы для их запуска с замаскированных позиций, иногда на транспортных средствах. Последние российские модели, начиная с 9К135, разработали специально для борьбы с современными основными боевыми танками, такими как Leopard 2. По информации журналистов, пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышала один метр броневой стали.

Второй угрозой назвали противотанковые мины. Российские войска широко использовали ТМ-62 и ее преемники. Иногда минные заграждения специально слабо маскировали — они заводили танки в засаду, где их поджидал десант с противотанковыми управляемыми ракетами.

Относительно современные российские основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М и Т-80БВМ назвали третьим средством борьбы с Leopard. Они не уступят немецким машинам в своих характеристиках и смогут пробить броню Leopard Penetrate 2A6.

В Ростехе ранее заявили, что немецкие танки смогут уничтожить даже устаревшие отечественные ПТРК. С ними справятся комплекс «Корнет», снаряды «Манго», ракеты «Атака» и «Вихрь».