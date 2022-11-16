16 ноября 2022, 14:22
Российские войска получили партию новых РСЗО «Торнадо»
«Ростех»: российские войска получили партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»
«Специальное конструкторское бюро» поставило Министерству обороны России партию реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщили на сайте «Ростеха».
Сколько именно поставили машин, в госкорпорации не уточнили.
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«Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин „Торнадо-Г“ и „Торнадо-С“ выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены», — заявил генеральный директор СКБ Сергей Дядькин.
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Он отметил, что своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа — это приоритетная задача для предприятия. Гендиректор также добавил, что на предприятии создают новые рабочие места и повышают зарплаты.
В октябре «Ростех» сообщил, что производство РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» по сравнению с прошлым годом выросло в разы. В результате он достиг объемов, которых не было последние 10 лет.
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