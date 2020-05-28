Российские войска получили минометные комплексы «Сани»

«Сани» состоят из 120-миллиметрового миномета 2Б11 на колесном ходу и транспортной машины, созданной на базе автомобиля Урал-43 206.

Поставка минометных комплексов прошла в рамках выполнения гособоронзаказа.

Миномет совершает 15 выстрелов в минуту на расстояние до семи километров. В качестве снарядов используются осколочно-фугасные мины всех модификаций. Также он может выстреливать дымовыми, осветительными и зажигательными снарядами и артиллерийской миной «Грань».

Комплекс предназначен для уничтожения огневых точек противника на открытой местности, в окопах и горах.

Все это позволяет минометному комплексу «Сани» эффективно выполнять задачи при ведении боевых действий.