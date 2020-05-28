Российские войска получили минометные комплексы «Сани»
Модернизированные минометные комплексы «Сани» поступили на вооружение российских войск. Партию нового оружия из 120 единиц поставил Министерству обороны Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в Ростех). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Сани» состоят из 120-миллиметрового миномета 2Б11 на колесном ходу и транспортной машины, созданной на базе автомобиля Урал-43 206.
Поставка минометных комплексов прошла в рамках выполнения гособоронзаказа.
Миномет совершает 15 выстрелов в минуту на расстояние до семи километров. В качестве снарядов используются осколочно-фугасные мины всех модификаций. Также он может выстреливать дымовыми, осветительными и зажигательными снарядами и артиллерийской миной «Грань».
Комплекс предназначен для уничтожения огневых точек противника на открытой местности, в окопах и горах.
Все это позволяет минометному комплексу «Сани» эффективно выполнять задачи при ведении боевых действий.