Армия 03 января 2023, 12:04 Российские войска получили 340 тыс. комплектов экипировки в 2022 году Глава Минпромторга Мантуров заявил о поставке 340 тыс. комплектов экипировки для нужд СВО РИА «Новости»

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Российские военные, служащие в зоне спецоперации, получили в 2022 году около 340 тысяч комплектов экипировки. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров телеканалу РБК.

«В прошлом году уже поставили 340 тысяч комплектов, в этом году будут поставляться большие объемы в силовые структуры в целом и в частности в вооруженные силы», — отметил Мантуров.

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По его словам, военные заказы стали испытанием для российской легкой промышленности, которое она успешно выдержала. К исполнению госзаказа подключили более 500 предприятий.

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Глава ведомства уточнил, что экипировку шили в соответствии со стандартами Минобороны. Солдат обеспечили комплектами полевого обмундирования на все сезоны.

В конце декабря 2022 года глава департамента ресурсного обеспечения Минобороны генерал-лейтенант Алексей Лемякин сообщил, что участвующих в СВО военных обеспечили зимними вещами и боеприпасами в полном объеме.