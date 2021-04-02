facebook_pixel
    02 апреля 2021, 19:19

    Российские войска получат новую партию «Авангардов» до конца года

    Анатолий Минкин

    Дополнительная партия гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» поступит на вооружение в российскую армию до конца 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Машиностроения» Александра Леонова.

    Российские войска получат новую партию «Авангардов» до конца года

    «Будет поставлен еще», — так он ответил на вопрос журналистов о поставках «Авангардов» в этом году.

    Министр обороны Сергей Шойгу ранее говорил, что в 2021 году на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения поступят 13 комплексов «Ярс» и «Авангард». Это увеличит долю современного вооружения в этом роде войск до 88,3%.

    Гиперзвуковой боевой блок «Авангард» способен развивать скорость около 33 тысяч километров в час. Первый комплекс поступил на вооружение в Ясненскую ракетную дивизию в Оренбургской области в 2019 году.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что гиперзвуковое оружие стало вынужденным ответом на расширение стратегической системы противоракетной обороны со стороны США.