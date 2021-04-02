Российские войска получат новую партию «Авангардов» до конца года

Дополнительная партия гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» поступит на вооружение в российскую армию до конца 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Машиностроения» Александра Леонова.

«Будет поставлен еще», — так он ответил на вопрос журналистов о поставках «Авангардов» в этом году.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее говорил, что в 2021 году на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения поступят 13 комплексов «Ярс» и «Авангард». Это увеличит долю современного вооружения в этом роде войск до 88,3%.

Гиперзвуковой боевой блок «Авангард» способен развивать скорость около 33 тысяч километров в час. Первый комплекс поступил на вооружение в Ясненскую ракетную дивизию в Оренбургской области в 2019 году.

Президент России Владимир Путин заявлял, что гиперзвуковое оружие стало вынужденным ответом на расширение стратегической системы противоракетной обороны со стороны США.