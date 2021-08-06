Российские войска получат баллистические ракеты «Сармат» в следующем году

Российские армия получит на вооружение новые баллистические ракеты «Сармат» в 2022 году. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, написала «Политика сегодня».

Шойгу посетил промышленный комплекс «Красмаш», осмотрел производственные цеха и поговорил с главой предприятия.

«Летные испытания начнутся в 2021 году, а завершиться должны в 2022 году. В тот же год „Сармат“ поступит на вооружение в первый полк РВСН. Конкретное место пока называть не буду, неподалеку», — рассказал министр.