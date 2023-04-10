Армия 10 апреля 2023, 07:40 Российские войска отреагировали на расширение НАТО Минобороны: ПВО из-за вступления Финляндии в НАТО отработают защиту северо-западных границ РИА «Новости»

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Вооруженные силы России укрепили защиту северо-западных границ с воздуха. Так войска отреагировали на вступление Финляндии в НАТО и планы Швеции последовать за ней, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС Андрей Демин. Его процитировало РИА «Новости».

«Войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — сказал он.

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Национальная безопасность, по словам Андрея Демина, оказалась в опасности из-за расширения НАТО. Финляндия вступила в альянс, то же самое планирует сделать Швеция. Командующий войсками ПВО-ПРО заявил, что российские военные отреагировали на изменившиеся условия.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что расширение НАТО создаст дополнительную угрозу безопасности и дестабилизирует ситуацию. Он предупредил, что Россия примет контрмеры.