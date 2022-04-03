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    03 апреля 2022, 19:51

    Российские войска нанесли удары по двум военным аэродромам Украины

    Минобороны: уничтожены самолеты на аэродроме Баловное и центр ПВО аэродрома Васильков

    Анатолий Минкин

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За минувшие сутки точными ударами по аэродрому Баловное на окраине Николаева уничтожены весь парк самолетов и склад горючего. Также выведен из строя Центр дальнего радиолокационного обнаружения и управления и ПВО Военно-воздушных сил Украины на аэродроме Васильков в Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Также он отметил, что ракеты воздушного базирования поразили склады с топливом для снабжения украинских войск в городе Славуте Ровенской области и Тернополе.

    Всего за сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации уничтожено 42 военных объекта Украины. В том числе три зенитно-ракетные установки, одна артиллерийская батарея, две реактивные системы залпового огня, два полевых вооружения и боеприпасов, а также восемь точек сосредоточения украинского вооружения и военной техники.

    Средства противовоздушной обороны поразили три украинских беспилотника в районе Красногорки и Грабовского.

    Всего с начала проведения специальной операции Украина лишилась 224 зенитно-ракетных комплексов, 1918 танков и бронированных машин, 209 реактивных систем залпового огня, 814 полевых артиллерийских орудий и минометов, 386 беспилотников и 1789 единиц специальной военной техники.