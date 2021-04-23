Российские войска начали возвращаться в пункты дислокации после проверки в Крыму

Российские войска, которые были задействованы во внезапной проверке боеготовности в Крыму, приступили к возвращению в пункты дислокации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», — передало РИА «Новости» сообщение ведомства.

В пресс-службе отметили, что в места постоянной дислокации возвращаются войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Учения проводились в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Более 10 тысяч российских военных приняли участие в крымских учениях. Было использовано более 1,2 тысячи единиц техники, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

В НАТО назвали давно ожидаемым решение главы Минобороны России Сергея Шойгу о завершении внезапной проверки боеготовности войск в Южном и Западном военных округах. О завершении проверки министр сообщил 22 апреля.