Российские военные запустили баллистические ракеты с земли, воды и воздуха

В своем Telegram-канале агентство опубликовало учебный запуск ракеты «Ярс» большой дальности с космодрома Плесецк.

Пуски ракет прошли не только с Плесецка, но и с атомной подводной лодки «Карелия» из акватории Баренцева моря. Она запустила баллистическую ракету «Синева».

Также в пусках ракет приняли участие самолеты Ту-160 и Ту-95мс, вылетевшие с аэродромов Энгельс и Украинка.

В ходе учений военные отработали управление стратегическими наступательными силами, действия расчетов пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомной подводной лодки и стратегической авиации.