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    09 декабря 2020, 17:38

    Российские военные запустили баллистические ракеты с земли, воды и воздуха

    Анатолий Минкин

    Учебные пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева» по полигону Кура и несколько крылатых ракет по полигону Пембой провели ракетные войска стратегического назначения под руководством президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    В своем Telegram-канале агентство опубликовало учебный запуск ракеты «Ярс» большой дальности с космодрома Плесецк.

    Пуски ракет прошли не только с Плесецка, но и с атомной подводной лодки «Карелия» из акватории Баренцева моря. Она запустила баллистическую ракету «Синева».

    Также в пусках ракет приняли участие самолеты Ту-160 и Ту-95мс, вылетевшие с аэродромов Энгельс и Украинка.

    В ходе учений военные отработали управление стратегическими наступательными силами, действия расчетов пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомной подводной лодки и стратегической авиации.