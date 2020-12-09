Российские военные запустили баллистические ракеты с земли, воды и воздуха
Учебные пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева» по полигону Кура и несколько крылатых ракет по полигону Пембой провели ракетные войска стратегического назначения под руководством президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В своем Telegram-канале агентство опубликовало учебный запуск ракеты «Ярс» большой дальности с космодрома Плесецк.
Пуски ракет прошли не только с Плесецка, но и с атомной подводной лодки «Карелия» из акватории Баренцева моря. Она запустила баллистическую ракету «Синева».
Также в пусках ракет приняли участие самолеты Ту-160 и Ту-95мс, вылетевшие с аэродромов Энгельс и Украинка.
В ходе учений военные отработали управление стратегическими наступательными силами, действия расчетов пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомной подводной лодки и стратегической авиации.