Российские военные задумались об электрокарах в армии

У российских военных могут появиться электромобили. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что военные прорабатывают этот вопрос.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости», — рассказал Салюков в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, с появлением гибридов в армии удастся «увеличить энергетику машин», обеспечить применение «современного и перспективного вооружения» и средств защиты, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа. Еще одним плюсом станет то, что автомобили на электродвигателях смогут обеспечить скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции.

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Салюков заметил, что у военных уже есть опыт по этому направлению. Он добавил, что появление перспективных образцов повысит автономность войск и позволит технике «адаптироваться к динамике изменения внешних факторов».

Интервью Салюкова приурочено ко Дню Сухопутных войск, который отмечается в России 1 октября.