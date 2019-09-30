Российские военные задумались об электрокарах в армии
«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости», — рассказал Салюков в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, с появлением гибридов в армии удастся «увеличить энергетику машин», обеспечить применение «современного и перспективного вооружения» и средств защиты, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа. Еще одним плюсом станет то, что автомобили на электродвигателях смогут обеспечить скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции.
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Салюков заметил, что у военных уже есть опыт по этому направлению. Он добавил, что появление перспективных образцов повысит автономность войск и позволит технике «адаптироваться к динамике изменения внешних факторов».
Интервью Салюкова приурочено ко Дню Сухопутных войск, который отмечается в России 1 октября.