Российские военные за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 19 тысяч человек

Российские вооруженные силы без участия киевских властей за сутки организовали эвакуацию из опасных районов Украины, а также из ДНР и ЛНР в Россию свыше 19,2 тысячи человек, из которых четыре тысячи — дети.

«Без участия официальных властей, из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 247 человек, из них — 4078 детей», — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова привел ТАСС.

В Минобороны РФ также отметили, что в общей сложности с начала спецоперации эвакуировано уже 488 930 человек, из них 101 423 — дети.

Государственную границу Российской Федерации, по данным Мизинцева, пересекли 59 848 единиц личного автотранспорта, из них за сутки — 2822.

Во вторник, 29 марта, из Мариуполя удалось эвакуировать 3135 человек. Это было сделано, как отметил генерал-полковник, без какого-либо участия украинской стороны.

Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что Киев дал приказ нацбатальонам подготовить постановочные видео о массовых убийствах мирных жителей. Задача таких материалов — создание негативного информационного фона вокруг проведения спецоперации ВС РФ, уточнили в российском оборонном ведомстве.