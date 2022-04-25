Российские военные за сутки эвакуировали более 9 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Российские бойцы за сутки вывезли 9285 человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 9285 человек, из них — 733 ребенка», — сказал генерал-полковник.

По его словам, всего за время проведения спецоперации российские военные вывезли более 975 тысяч человек. Среди эвакуированных — 178 тысяч детей. За сутки на личных автомобилях российскую границу пересекли 1215 человек. Всего с начала спецоперации в страну на личном транспорте въехали более 127 тысяч человек.

Как отметил Мизинцев, на территории России открыты более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Всем приезжающим оказывают квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Беженцам предоставляют жилье и работу, а детей устраивают в школы и детские сады.