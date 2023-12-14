Армия 14 декабря 2023, 08:35 Российские военные взяли на прицел грузовики ВСУ со стройматериалами и обогревателями Офицер Марочко: на Купянском направлении засекли подвоз стройматериалов ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные создали на Купянском направлении временный опорный пункт, подвезли к нему боеприпасы, стройматериалы, топливо и обогреватели. Российские войска взяли его под наблюдение, заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Подвоз материальных средств засекли в районе населенного пункта Берестовое. По словам Андрея Марочко, на позиции временного опорного пункта заметили бронетранспортер и два грузовика со стройматериалами, боеприпасами, военным имуществом, твердым топливом и обогревателями.

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«Координаты цели переданы вышестоящему командованию, на данный момент ведется наблюдение за действиями боевиков», — сообщил он.

Вооруженные силы Украины на Купянском направлении частично остались без спутниковой связи. Андрей Марочко заявлял, что им пришлось вести переговоры по незащищенным каналам.