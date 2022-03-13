Российские военные вывезли иностранцев с Украины в Крым

Военнослужащие Южного военного округа организовали безопасный вывоз россиян, украинцев и иностранцев из Херсонской области Украины в Крым. Вывезли в том числе граждан США и Турции. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ написало РИА «Новости Крым».

Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 141 человека. Среди них граждане России, Украины, США, Турции, Литвы, Индии, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Вьетнама, Греции.

Эвакуацию организовали по просьбе посольств, попросивших оказать содействие в безопасном вывозе их соотечественников с Украины. Некоторые иностранцы сами обратились в российскую военную комендатуру Херсона. На центральной площади города российские военные погрузили всех пожелавших покинуть Украину в автобусы и обеспечили безопасность перемещения. Чтобы ускорить прохождение границы, пограничники открыли дополнительные кабины паспортного контроля.

На этой неделе из Херсонской области в Россию военные доставил 247 иностранцев, в том числе 38 детей.

МЧС России ранее сообщило о доставке более 330 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины за два дня.