Армия 04 марта 2023, 08:51 Российские военные вплотную приблизились к позициям ВСУ в районе Кременной Офицер ЛНР Марочко: ВС России максимально приблизились к позициям ВСУ в районе Кременной РИА «Новости»

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Российские военные максимально приблизились к позициям украинских боевиков в районе Кременной. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Кременная наши подразделения значительно сократили межпозиционное пространство с противником», — отметил Марочко.

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По его словам, с южной стороны города между позициями ВС России и ВСУ не осталось серых зон. Кое-где расстояние до позиций противника уменьшилось до 40 метров. Он уточнил, что это дает возможность солдатам российской и украинской стороны вести диалог напрямую, без средств связи.

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В пятницу, 3 марта, Марочко рассказал, что подразделения ВСУ попытались атаковать российские войска в районе Макеевки, Червонопоповки и Невского. Но противник получил жесткий ответный удар, понес большие потери и был вынужден вернуться на исходные позиции.