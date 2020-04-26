Российские военные впервые в мире десантировались в Арктике с высоты 10 км

Российские десантники впервые в мире прыгнули с парашютами с высоты в 10 километров в Арктике. Исторический момент записали на видео.

«Сегодня, впервые в мировой истории, мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тысяч метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал», — сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, его цитирует пресс-служба ведомства.

В Минобороны рассказали, что десантники прыгали с парашютом с борта Ил-76 военно-транспортной авиации и приземлялись в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Высотное десантирование посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-й — образования Воздушно-десантных войск.

Кроме рекордного десантирования, российские военные провели тактико-специальное учение с разведывательным подразделением ВДВ. Они выявили и уничтожили диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

Евкуров пообещал, что подобные учения в Арктике российские военные будут проводить ежегодно.