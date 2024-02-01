01 февраля 2024, 04:20
Российские военные вернулись на родину из украинского плена
Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ прилетели в Подмосковье
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
«По такой формуле проводится это мероприятие. Еще несколько дней назад казалось, что такой обмен невозможен», — указал Григорьев.
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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «195 на 195». Россияне вернулись домой самолетом военно-транспортной авиации, как ранее сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время освобожденных военных перевезут в Москву для лечения, реабилитации и оказания психологической помощи. В плену им грозила смертельная опасность.
Это первый обмен военнопленными между РФ и Украиной после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Его сбила запущенная ВСУ ракета. На борту находились 65 бойцов ВСУ, три российских офицера и шесть членов экипажа, все погибли.
Ранее RT опубликовал скриншот с перепиской бортмеханика сбитого ВСУ Ил-76 Сергея Житинева с женой. Перед вылетом в Белгород он написал ей, что такая у него работа.
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