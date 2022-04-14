Российские военные уничтожили еще 12 объектов ВСУ минувшей ночью

Российские военные минувшей ночью уничтожили 12 объектов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди объектов, по которым нанесли удары, были два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь.

Также были уничтожены ️украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник Bayraktar TB2 на аэродроме Днепр.

Оперативно-тактическая авиация России за сутки поразила 48 военных объектов Украины. В результате ВСУ лишились двух пунктов управления, радиолокационной станции, двух позиций реактивной системы залпового огня, артиллерийской батареи, шести складов ракетно-артиллерийского вооружения. Помимо этого, ВС РФ очистили 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.