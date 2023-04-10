10 апреля 2023, 10:23
Российские военные уничтожили до четырех украинских ДРГ в неделю
Глава МВД ДНР Дикий: ВС России уничтожают 3-4 украинских ДРГ в неделю
Российские военные уничтожают три-четыре украинские диверсионно-разведывательные группы в неделю в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава МВД республики Алексей Дикий эфире телеканала «Россия 24».
«Фактически в неделю три-четыре ДРГ мы уничтожаем полностью», — отметил он.
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Дикий обратил внимание на активизацию деятельности ДРГ и увеличивающееся число терактов. Кроме того, боевики ведут разведку боем, стараются вычислить слабые места в обороне.
Касаясь контрнаступления, о котором заявляют ВСУ, Дикий напомнил, что такое происходило уже не один раз. Глава МВД ДНР напомнил, что три месяца назад звучали заявления, что украинские боевики идут на Азовское море и выйдут на границу с Брянской областью.
В четверг, 6 апреля, российские военные уничтожили ДРГ, которая пыталась проникнуть в Брянскую область. В операции участвовали подразделения прикрытия госграницы ЗВО и пограничный наряд погрануправления ФСБ России по региону.
ДНР
ВСУ
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