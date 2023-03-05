Армия 05 марта 2023, 14:50 Российские военные уничтожили более 200 боевиков ВСУ на Донецком направлении Минобороны России: ВСУ потеряли свыше 200 военных на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки войск ВС России уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении <…> уничтожили свыше 210 украинских военнослужащих», — уточнили в военном ведомстве.

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В министерстве обратили внимание, что подразделения Южной группировки войск применили авиацию и артиллерию.

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Кроме живой силы, противник потерял одну машину пехоты, четыре бронемашины, семь автомобилей. Российские бойцы уничтожили артиллерийскую систему М777 и американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицы Д-30 и «Гвоздика», миномет «Тюльпан», боевую машину РСЗО «Смерч».

Кроме того, в Донецкой Народной Республике разбили склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. А в районе населенного пункта Николаевка — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Днем ранее ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении почти 500 солдат.