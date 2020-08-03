Российские военные учения начались в Балтийском море

«В учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты», — уточнили сотрудники ведомства.

По информации министерства, в рамках мероприятий будут выполнены пуски ударных и зенитных ракет. Помимо прочего, военнослужащие произведут артиллерийскую стрельбу, информирует «Газета.ру».

Уточняется, что на первом этапе учений «боевые корабли выполнили выход из пунктов базирования». Были отработаны поставленные задачи противоминного обеспечения. Также участники произвели развертывание в назначенные районы Балтийского моря.