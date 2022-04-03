Российские военные связисты рассказали о работе в ходе спецоперации на Украине

Российские военные связисты в ходе спецоперации на Украине обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями, сообщили в Минобороны РФ. От их работы, как отметили в ведомстве, зависит успех управления войсками.

Среди связистов много военнослужащих-женщин, отметили в российском оборонном ведомстве, сообщила газета «Известия».

Командную штабную машину показала оператор станции связи Екатерина Кудрявская. Эта машина предназначена для работы командного и оперативного состава, а также обеспечения устойчивой связи колонны в движении и связи между подразделениями.

Задачи, которые связистам приходится выполнять в условиях спецоперации, по словам Кудрявской, схожи с теми, что отрабатываются на учениях, только здесь нельзя допускать «никаких ошибок, никаких неточностей, сбоев в работе».

Российские военные осуществляют гуманитарное разминирование в ЛНР. К работе приступили специалисты Международного противоминного центра ВС России. В состав группы вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.