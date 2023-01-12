Армия 12 января 2023, 07:29 Российские военные стали вычислять позиции украинских артиллеристов при помощи смартфонов ВС России научились с помощью программы на смартфоне вычислять позиции артиллерии ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные научились вычислять месторасположение украинских артиллерийских подразделений по звуку. Офицеры Вооруженных сил получили смартфоны со специальным программным обеспечением, рассказал журнал «Арсенал Отечества».

Программу установили на смартфоны или планшеты на базе Android. Она помогает определять координаты источников звука от артиллерии противника по выстрелу. Четыре устройства расставляют в трех шести километрах от подразделения и автоматически или вручную считывают время обнаружения звука, синхронизируют и передают данные на центральный планшет с программой «ЗвукЦентр», которая и вычисляет позицию артиллеристов.

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Новую разработку в армии назвали нештатным средством звуковой разведки, так как военные уже использовали комплексы для обнаружения противника по звуку и теплу. Автор статьи объяснил, что программа не определяет точные координаты, поэтому ее используют для наведения разведывательных беспилотников.

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