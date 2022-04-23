Российские военные сбили за сутки еще три боевых беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны России уничтожили два три беспилотника ВСУ, один из них — Bayraktar TB2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два беспилотника были сбиты в районах Изюма и Херсона, Bayraktar TB2 — над населенным пунктом Лозовая Харьковской области.

В течение дня ракетные войска и артиллерия выполнили 102 огневые задачи. Российские вооруженные силы уничтожили шесть пунктов управления, 84 опорных пункта и районы скопления живой силы и техники противника. ВСУ лишились десяти артиллерийских батарей.

Министерство обороны России сообщило об ударе по логистическому центу в районе Одессы. По данным ведомства, там хранилась большая партия боеприпасов, отправленных для ВСУ из Европы и США.