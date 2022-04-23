Российские военные сбили за сутки еще три боевых беспилотника ВСУ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще трех украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны России уничтожили два три беспилотника ВСУ, один из них — Bayraktar TB2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два беспилотника были сбиты в районах Изюма и Херсона, Bayraktar TB2 — над населенным пунктом Лозовая Харьковской области.
В течение дня ракетные войска и артиллерия выполнили 102 огневые задачи. Российские вооруженные силы уничтожили шесть пунктов управления, 84 опорных пункта и районы скопления живой силы и техники противника. ВСУ лишились десяти артиллерийских батарей.
Министерство обороны России сообщило об ударе по логистическому центу в районе Одессы. По данным ведомства, там хранилась большая партия боеприпасов, отправленных для ВСУ из Европы и США.