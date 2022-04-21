Российские военные сбили в воздухе над Донецким ракету «Точка-У»

Украинские бойцы попытались атаковать Донецкое, но российские ПВО предотвратили нападение. Они сбили ракету «Точка-У» в небе над населенным пунктом, сообщило Минобороны России.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ удалось обнаружить и ликвидировать сразу 13 украинских беспилотников. Они находились вблизи 11 населенных пунктов, таких как Верхнеторецкое, Дебровка, Березовая, Бражковка, Изюм, Лозовая, Новобогдановка, Калиновка, Киселевка, Новоалександровка, Чуваковка.

Ранее ВСУ напали на частную птицефабрику в Запорожье. Они нанесли удар ракетой «Точка-У» по предприятию в селе Токмак. Одна из сотрудниц рассказала «Известиям» о последствиях атаки для предприятия, а позднее в интернете появилось видео с места событий.

В четверг также было объявлено об освобождении Мариуполя и остановке штурма «Азовстали». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах операции.