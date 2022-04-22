Российские военные разгадали тактику ВСУ и сменили план действий

Российские военные изменили план действий после того, как разгадали тактику ВСУ. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев. Его слова процитировал RT.

В начале спецоперации Вооруженные силы (ВС) России несли больше потерь по сравнению с текущими столкновениями. Миннекаев сказал, что это было связано с особой тактикой ВСУ. Украинцы готовили засады для отдельных групп ВС РФ. Эти ловушки и вели к потерям российской армии.

«Но российские ВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», — сказал Миннекаев.

Также он отметил, что начался второй этап спецоперации. Его цель — переход Донбасса под контроль России.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Власти РФ заявляли, что цель спецоперации — уничтожение военных объектов и группировок националистов на территории Незалежной. Президент России Владимир Путин сказал, что он решился начать кампанию после просьб жителей Донбасса о спасении от националистов.