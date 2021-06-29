Российские военные проверили готовность ПВО Крыма на фоне учений НАТО

Российские военные проверили готовность противовоздушной обороны Крыма на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze. Во время проверки авиация Южного военного округа и Черноморского флота (ЧФ) стала условной целью для ракетных комплексов С-400.

В учебной проверке участвовали несколько дивизионов комплексов противовоздушной обороны, 20 самолетов и вертолетов. Об этом сообщили «Интерфаксу» представители Черноморский флота России.

«В проверке были задействованы самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 „Триумф“ и „Панцирь“ из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — сообщил в пресс-службе флота.

Авиация проверяла готовность противовоздушной обороны на максимальном удалении и на сверхмалых высотах от зон обнаружения радиолокационных станций. Во время учебной проверки военные самолеты отрабатывали прикрытие за счет рельефа местности. Комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» совершили электронные пуски без фактической стрельбы по контрольным целям.