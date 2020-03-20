Российские военные провели патрулирование трассы M4 в Сирии. Видео
Действия российских военных сняли на видео, которое опубликовал телеканал Рен ТВ.
«В ходе патрулирования мы проводим беседы с местными жителями с целью выявления их нужд и потребностей, проводим гуманитарные и медицинские акции. Патрулирование прошло стандартно, проведена беседа с жителями двух населенных пунктов», — приводит РИА «Новости» слова представителя подразделения военной полиции РФ Анатолия Чалого.
Патрулирование прошло на БТР и бронемашинах «Тайфун». С воздуха военных полицейских прикрывали вертолеты Ми-8 и Ми-35. Командир вертолета Ми-8 Александр Кудряшов рассказал, что никаких нарушений во время патрулирования не было. Российские военные не обнаружили незаконных формирований на всем участке дороги. Местные жители встречали военных полицейских из России радушно и доброжелательно.
6 марта на территории идлибской зоны деэскалации ввели режим прекращения огня. Об этом ранее договорились президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На прошлой неделе в Сирии заработал турецко-российский координационный центр.