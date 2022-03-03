Российские военные привезли в Херсонскую область 20 тонн гумпомощи из Крыма

Гуманитарную помощь общим объемом более 20 тонн доставили российские военные из Крыма в город Геническ Херсонской области Украины. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России, жители города получили необходимые продукты питания.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал RT.

На опубликованных кадрах видно, как привезенные муку, сахар и крупы фасуют по пакетам. Около пункта раздачи гуманитарной помощи уже выстроилась очередь.

Минобороны России сообщило о создании специального штаба координации по гуманитарной помощи Украине.

«Колонна с гуманитарной помощью из Республики Крым уже прибыла в населенные пункты, расположенные на юге Украины. Завершается формирование гуманитарных колонн с территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей», — заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Он отметил, что Россия уже подготовила гуманитарные грузы общим объемом 10,5 тысячи тонн.