Российские военные применили обновленный дрон-камикадзе против террористов в Сирии

Российские военные применили против террористов в Сирии модернизированную версию дрона-камикадзе «Ланцет». Этот барражирующий боеприпас с новой аэродинамикой может нести боевую часть большей массы.

По данным источника РИА «Новости», подразделения российских военных в рамках испытаний несколько раз использовали обновленный «Ланцет-3» по позициям террористов в Сирии.

У этого варианта дрона-камикадзе одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. У его предшественников было два симметричных X-образных крыла. Новый «Ланцет-3» может совершать более продолжительные полет и преодолевать большие расстояния.

«[Боеприпас] способен нести боевую часть повышенного могущества», — сказал собеседник агентства.

Базовая версия «Ланцета-3» может нести боевую часть массой три килограмма. Время его полета составляет 40 минут. Максимальная скорость, которую может развить дрон-камикадзе, составляет 110 километров в час.

Барражирующие боеприпасы способны долго летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска. Когда БПЛА находит цель, он поражает ее управляемой ракетой «воздух — поверхность» и полностью уничтожается сам.