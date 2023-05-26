26 мая 2023, 10:33
Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
РИА «Новости»: реактивный огнемет «Бородач» поможет ВС РФ эффективно взломать оборону ВСУ
Российские пехотные подразделения получили реактивный огнемет «Бородач», предназначенный для эффективного штурма укреплений украинских боевиков. Об этом написало РИА «Новости».
«Бородач» является одноразовым гранатометом с термобарическим боеприпасом. Перед детонацией снаряд распыляет аэрозоль, которая значительно усиливает эффект поражения.
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«Взрыв вызывает мощную ударную волну и буквально выжигает весь кислород. Железобетонный дот полностью разрушится от меткого попадания», — отметил автор статьи Андрей Коц.
Конструкция орудия является предельно простой. Основной пускового устройства стала 900-миллиметровая труба калибра 72,5 миллиметра. Снаружи — пусковой механизм, прицел и рукоятка для удержания. Прицельная дальность составляет 600 метров, общая масса огнемета — 4,7 килограмма. Перезарядка конструкцией не предусмотрена.
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