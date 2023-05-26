Армия 26 мая 2023, 10:33 Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ РИА «Новости»: реактивный огнемет «Бородач» поможет ВС РФ эффективно взломать оборону ВСУ РИА «Новости»

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Российские пехотные подразделения получили реактивный огнемет «Бородач», предназначенный для эффективного штурма укреплений украинских боевиков. Об этом написало РИА «Новости».

«Бородач» является одноразовым гранатометом с термобарическим боеприпасом. Перед детонацией снаряд распыляет аэрозоль, которая значительно усиливает эффект поражения.

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«Взрыв вызывает мощную ударную волну и буквально выжигает весь кислород. Железобетонный дот полностью разрушится от меткого попадания», — отметил автор статьи Андрей Коц.

Конструкция орудия является предельно простой. Основной пускового устройства стала 900-миллиметровая труба калибра 72,5 миллиметра. Снаружи — пусковой механизм, прицел и рукоятка для удержания. Прицельная дальность составляет 600 метров, общая масса огнемета — 4,7 килограмма. Перезарядка конструкцией не предусмотрена.