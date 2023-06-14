Армия 14 июня 2023, 04:29 Российские военные получат всепогодные дроны «Ультиматум» Гендиректор ЦКБР Кузякин: ВС РФ оснастят всепогодными FPV-дронами «Ультиматум» Unsplash

Читать 360tv в

Вооруженные силы России планирую оснастить всепогодными FPV-дронами «Ультиматум», которые способны работать при температуре до −29 градусов. Аппараты разработали в Центре комплексных беспилотных решений (ЦКРБ), об этом ТАСС сообщил гендиректор Дмитрий Кузякин.

«Ультиматум» является продолжением линейки FPV-дронов «Джокер». Он может работать в тяжелейших погодных условиях, отметил глава центра-разработчика.

Реклама

«На планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить дрон, разве что он окажется под водопадом. Наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Они спокойно выполняют свою функцию при температуре -29 градусов», — заявил Кузякин.

Гендиректор отметил, что это важно, так как противник не ожидает атаки с воздуха при неблагоприятных погодных условиях. При разработке «Ультиматума» учли требования российских военных, дрон отправят в зону СВО в ближайшие дни.

В спецоперации участвует еще один FPV-дрон российской разработки — «Упырь». Беспилотник в рамках обкатки в боевых условиях работал при активном противодействии со стороны украинских систем радиоэлектронной борьбы. «Упырь» за счет тонкой настройки и особенностей пренебрег усилиями РЭБ Украины и успешно выполнил задачу.