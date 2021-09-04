Российские военные победили в 19 из 34 конкурсов АрМИ

Российские военнослужащие победили в 19 из 34 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке на Армейских международных играх. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Соревнования проходят с 22 августа на территории России, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана.

Финал одного из конкурсов — «Танковый биатлон» — пройдет 4 сентября, после этого состоится торжественная церемония закрытия игр.

В ведомстве уточнили, что в трех конкурсах — «Кубок моря», «Глубина» и «Снайперский рубеж» — участвовало по два дивизиона. У каждого из них были свои победители. Россияне одержали победу в 19 конкурсах, Иран, Белоруссия, Узбекистан и Китай — в трех, Казахстан — в двух, Вьетнам, Сербия и Армения — в одном.

Во время проведения АрМИ было задействовано более тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, летательных аппаратов и кораблей.