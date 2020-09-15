Российские военные перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

Стратегический бомбардировщик ВВС США заметили над Беринговым морем. Для перехвата в воздух подняли российские истребители, которые сопроводили иностранный борт.

«Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингова и Охотского морей», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Приближение американского самолета зафиксировали над нейтральными водами Берингова моря. Для опознания борта и недопущения нарушения границы к нему отправили два истребителя МиГ-31. Российские военные сопроводили бомбардировщик, а затем приземлились на аэродром базирования.

Российский истребитель Су-27 перехватил 8 сентября два иностранных самолета-разведчика. Один борт принадлежал ВВС США, а другой — Швеции. Оба самолета военные заметили над акваторией Балтийского моря. В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что перехват выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.