Российские военные отразили попытку нападения на базу Хмеймим в Сирии

Атаку реактивных систем залпового огня по российской авиабазе Хмеймим в Сирии успешно отразили средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сиирии контр-адмирала Вячеслава Сытника.

Он уточнил, что атака произошла в минувший вторник, 9 февраля, и шла со стороны Идлибской зоны деэскалации, где находятся боевики.

«Российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия», — заявил Сытник.

Он подчеркнул, что пострадавших в ходе атаки нет. База продолжает работать в плановом режиме.

Сытник подчеркнул, что с территорий, которые находятся под контролем турецких военных обстрелов за последние сутки не было. Но в Идлибской зоне деэскалации боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»* сделали 26 попыток атаковать базу.

Вооруженному конфликту в Сирии в марте 2021 года исполнится 10 лет. Войскам правительства противостоят боевики из разных бандформирований. Россия вмешалась в конфликт в 2015 году после обращения президента страны Башара Асада. Москва направила в Сирию авиагруппу, которая организовала базу в аэропорту Хмеймим.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в России