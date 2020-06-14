Российские военные отработали удар ракетами на фоне учений НАТО

Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» Балтийского флота отработали навыки нанесения ударов ракетами. Это происходило на фоне учений НАТО в Балтийском море.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов „Искандер“ проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — привело РИА «Новости» сообщение Балтфлота.

В пресс-службе отметили, что отработка навыков проходила на фоне учений BALTOPS-2020. Эти учения в Балтийском море проводят ВМС стран НАТО.

Российские военные в рамках тренировок скрытно добрались в назначенный район, оборудовали там стартовые позиции и выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням. Цели имитировали аэродромы, пусковые установки ракетных комплексов и командные пункты условного противника. Кроме того, военные отработали действия при радиационном и химическом заражении местности.

В учениях участвовали более 200 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники. В учениях BALTOPS-2020 участвуют 17 стран НАТО и две страны-партнеры альянса. Помимо этого, для тренировок задействовали 30 кораблей, а также около 30 вертолетов и самолетов.