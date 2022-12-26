Армия 26 декабря 2022, 07:40 Российские военные отработали на полигонах в Белоруссии маневры на машине химразведки Минобороны России показало учения подразделений радиационной и химзащиты в Белоруссии

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Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа прошли курс интенсивной подготовки на полигонах в Белоруссии. Минобороны России показало, как военнослужащие сдавали нормативы с использованием машины химической разведки РХМ.

На белорусские полигоны отправились обучаться офицеры из региональной группировки. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты применили РХМ — мобильную лабораторию. Машину оснастили разного рода оборудованием и датчиками как изнутри, так и снаружи.

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При необходимости она просканирует очаг заражения, возьмет и проанализирует пробы воздуха, соберет нужные материалы для исследований, выяснит, какое именно оружие массового поражения противник использовал. Кроме того, машина определит границы зараженного участка, покажет безопасный проход и на основе метеоданных определит траекторию распространения заражения. Военные отработали выезд на место возможной атаки, сбор материала и свои действия в «грязной» зоне.

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