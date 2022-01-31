Российские военные обосновали в Белоруссии систему управления войсками

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, которые принимали участие в проверке сил реагирования Союзного государства, обосновали в Белоруссии общую систему управления войсками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах», — процитировало сообщения ведомства РИА «Новости».

Все пункты управления оснащены современной техникой, благодаря которой командиры могут взаимодействовать. Пункты управления на местности размещены, сейчас отряды занимаются их маскировкой.

Защиту от нападения с воздуха потенциального врага осуществляют группы ПВО. Перед этим отряды ПВО отмаршировали по железнодорожным путям и в автомобилях.

На территории Белоруссии в скором времени пройдет проверка сил союзного государства. Она будет состоять из двух этапов. До 9 февраля создадут группировки войск на территории Белоруссии, а с 10 по 20 февраля состоятся учения «Союзная решимость-2022». В их ходе военные отработают способы реагирования на внешнюю агрессию.