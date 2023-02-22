Армия 22 февраля 2023, 04:08 Российские военные научились противодействовать системам HIMARS Военный эксперт Дандыкин заявил, что военные ВС РФ научились бороться с HIMARS Википедия

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Российские военные научились противодействовать американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые применяют украинские военнослужащие. Об этом «Известиям» сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, HIMARS нельзя назвать простой целью. Система мобильна, быстро перемещается, поэтому ее сложно засечь. Однако российские разведывательные беспилотники помогают находить и уничтожать западные РСЗО.

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«Можно говорить о том, что против них ведется системная работа», — подчеркнул Дандыкин.

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В Минобороны России заявили ранее, что российские военные ликвидировали под Краматорском две установки HIMARS и склад снарядов.

Несмотря на то, что на Западе активно рекламируют мощь HIMARS, американские установки уступают российским «Солнцепекам». Разработка отечественных инженеров работает за счет топлива и кислорода, поэтому имеет внушительную зону поражения.

Российские военные продолжают выполнять задачи в зоне СВО. Ранее сообщалось, что российские ПВО в течение суток сбили 15 дронов ВСУ.