Российские военные начали патрулирование границы зоны контроля США в Сирии

Российские военные начали патрулировать линию разграничения в Сирии, которая разделяет территории, подконтрольные Вооруженным силам России и международной коалиции под управлением США. Об этом заявил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов в интервью РИА «Новости».

«Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона „Восток“ и зона „Запад“, контролируемая Вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими», — объяснил изменения он.

Эксперт уточнил, что такие меры в основном необходимо было принять для того, чтобы показать местным жителям готовность российской армии прийти им на помощь. Также в этой зоне могут находиться объединения ИГ* или нарушители принятых законов. Далее, по словам Кудинова, в приграничной зоне могут проходить акции гуманитарной поддержки.

Военные США контролируют некоторые территории Сирии незаконно. Так, они расположились в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасаке. Там находятся одни из самых крупных сирийских нефтяных месторождений.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России