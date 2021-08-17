Российские военные начали новые маневры в Таджикистане

Российские военные на фоне ситуации в Афганистане начали новые маневры в Таджикистане. В них участвуют около тысячи военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Около одной тысячи российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

Специалисты противовоздушной обороны, артиллеристы, военные инженеры, специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение одного месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению.

Артиллеристы во время маневров выполнят свыше 20 боевых залпов из реактивных систем залпового огня «Град», а также самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика». Военные отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по ликвидации противника в горной местности.