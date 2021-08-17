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    17 августа 2021, 12:09

    Российские военные начали новые маневры в Таджикистане

    Наза Салех Захи

    Российские военные на фоне ситуации в Афганистане начали новые маневры в Таджикистане. В них участвуют около тысячи военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

    Российские военные начали новые маневры в Таджикистане

    «Около одной тысячи российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

    Специалисты противовоздушной обороны, артиллеристы, военные инженеры, специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение одного месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению.

    Артиллеристы во время маневров выполнят свыше 20 боевых залпов из реактивных систем залпового огня «Град», а также самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика». Военные отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по ликвидации противника в горной местности.