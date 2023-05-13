Армия 13 мая 2023, 05:24 Российские военные начали испытания бункера-укрытия в зоне СВО ТАСС: ВС РФ начали испытания способного выдержать вес до 20 тонн бункера-укрытие РИА «Новости»

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Российские военные приступили к испытаниям быстровозводимого бункера-укрытия. Он способен уберечь от минометных снарядов и выдержать вес до 20 тонн, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Энергоинновация» Евгения Цирульникова.

Бункер находится на испытаниях во фронтовой зоне в ДНР, уточнил Цирульников.

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«Образец бункера-убежища отправлен в Росгвардию и уже применяется в районе передовой в ДНР», — отметил собеседник агентства. В будущем планируется выпустить целую партию подобных бункеров.

Цирульников пояснил, что бойцы по итогам эксплуатации убежища должны предоставить свои отзывы.

Бункер-укрытие оснащен системами автономного электропитания, вентиляции, отопления. Также там есть места для отдыха и работы персонала. Вес конструкции — 6,5 тонны.

Бункер можно заглубить примерно до шести метров. Также конструкцию можно использовать как наземный блокпост с дополнительной защитой в виде мешков с песком.

Первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ «Завет-Д» поступят в российские войска до конца 2023 года. Техника успешно прошла испытания и уже принята на снабжение. «Завет-Д» создали на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка». Он может обнаружить разные цели, в числе которых и замаскированные.