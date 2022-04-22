Российские военные медики провели операцию под обстрелом ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский полевой госпиталь двумя ракетами «Точка-У». По информации «Известий», обстрел произошел в марте, но медики рассказали о нем только сейчас.

Врачи принимали раненых, когда прогремел взрыв. Затем послышалось еще множество небольших хлопков. Осколками от снарядов посекло корпуса медицинских модулей и технику. В одном из них в момент обстрела проводилась операция. Осколок снаряда повредил кислородное оборудование и контузил хирурга.

«Его быстро уложили, стоящий рядом товарищ-хирург стал оказывать ему медицинскую помощь. В это время массово начали поступать раненые, им тоже начали оказывать медицинскую помощь», — рассказал очевидец событий.

Примерно через 30–40 минут в радиоэфире объявили повторный ракетный удар, но врачи решили остаться на рабочих местах и продолжать оказывать медицинскую помощь. Основной удар взяли на себя грузовики военных. Они были расставлены вокруг медицинских модулей в качестве защитной стены.

Фрагменты ракет «Точка-У» сейчас изучают следователи, ведь использование таких боеприпасов является преступлением. К тому же они были начинены кассетными составляющими, чтобы поразить как можно больше людей. Полевой госпиталь после этого случая передислоцировали. Он продолжает принимать раненых, в том числе мирных жителей и военнопленных.