Армия 08 января 2023, 13:34 Российские военные изменили тактику после удара ВСУ по Макеевке Комбат Ходаковский рассказал об изменениях в тактике ВС РФ после удара ВСУ по Макеевке РИА «Новости»

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Руководство Вооруженных сил России сделало выводы после удара украинских боевиков по зданию техникума в Макеевке, перестав размещать подразделения кучно. Об этом в Telegram-канале сообщил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.

личный состав рядом с линией боевого соприкосновения, по его словам, стали рассредоточивать более активно. Командование также ввело специальный режим службы, благодаря которому скопление военнослужащих минимизировано.

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«Судя по всему, меры приняты и выводы сделаны. Например, воевавших на Херсонском направлении солдат, не видевших семью несколько месяцев, перевели на режим, при котором они двое суток находятся дома и сутки — на службе», — написал командующий.

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Ходаковский подчеркнул, что ответственность за ситуацию в Макеевке лежит не только на военных, но и на гражданских властях, которые порой выделяли одно здание для размещения крупного подразделения.

«Но как становится нужно, то возникает плач Ярославны. Потому что инфраструктурные объекты находятся в чьей-либо собственности», — добавил он.

В новогоднюю ночь украинские военные атаковали здание ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные. Министерство обороны сообщало, что при ударе погибли 89 человек.