Российские военнослужащие эвакуировали более 300 мирных жителей из населенных пунктов Александровка и Станислав, находящихся на границе между Херсонской и Николаевской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передал ТАСС.

Александровка и Станислав уже больше недели подвергаются усиленным обстрелам со стороны украинских боевиков. Жители рассказали, что с конца марта они живут в подвалах. Местные власти и ВСУ не предприняли никаких попыток, чтобы помочь своим жителям, лишь продолжая вести по ним огонь.

Российские военные за три дня эвакуировали около 300 мирных жителей, в основном это пожилые люди и дети. Их доставили к родственникам в Белозерку и Херсон. Всем оказали помощь и раздали продуктовые наборы. Люди благодарили военнослужащих ВС РФ за помощь, потому что украинские силовики не только разбомбили их дома, но и бросили на произвол судьбы, не оказывая никакой помощи.

Российские военнослужащие также эвакуировали из Херсонской области в Крым 188 человек, среди которых, помимо украинцев, есть россияне и иностранцы, в том числе ливийцы, сирийцы и египтяне.