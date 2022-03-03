Российские военные доставили в Харьковскую область 30 тонн гумпомощи

Российские военные доставили жителям Украины более 30 тонн гуманитарной помощи. Партию груза привезли из Белгородской области в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что гуманитарную помощь в украинские приграничные пункты военные доставили по просьбе местного населения, написало РИА «Новости».

«Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений — женщинам, детям, пожилым людям», — сказали представители министерства.

Жители получили крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По его словам, в стране проведут демилитаризацию и денацификацию. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре, а мирному населению ничего не угрожает.